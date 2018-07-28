» سر عدم حضور الفنانين لجنازة هياتم

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن السر وراء عزوف عدد كبير من الفنانين عن جنازة الفنانة هياتم.



وقال "زكي"، في تصريحات تليفزيونية، يوم السبت، إن الفنانة هياتم طلبت منه شخصيًا وأسرتها عدم نشر خبر وفاتها إلا بعد الانتهاء من مراسم دفنها، مؤكدًا أنها كانت تريد أن تدفن بهدوء بعيدًا عن الإعلام.

