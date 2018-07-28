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بالفيديو..

إسرائيل تعتقل رسامين إيطاليين بعد رسمهما جدارية لـ"عهد التميمي"

عرب وعالم

جدارية لعهد التميمي
جدارية لعهد التميمي

وكالات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

اعتقال

عهد التميمى

رسامين إيطاليين

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم، السبت، اثنين من الرسامين الإيطاليين الذين قاموا برسم جدارية عهد التميمي على جدار الفصل العنصري في مدينة بيت لحم.

وأفاد المنسق العام للجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية منذر عميرة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الرسامين الإيطاليين أثناء وضعهما اللمسات الأخيرة على جدارية عهد التميمي التي تم رسمها على جدار الفصل العنصري على المدخل الشمالي لبيت لحم في محيط مسجد بلال بن رباح، واستولوا على المعدات واللوازم الخاصة، إضافة إلى اعتقال الناشط مصطفى الأعرج.

وأشار إلى أن الرسامين جاءا من إيطاليا خصيصًا لرسم صورة "التميمي" تكريمًا لها في يوم إطلاق سراحها الذي سيصادف يوم غد، لافتًا إلى أنهما تعرضا سابقًا إلى الملاحقة من قبل قوات الاحتلال.

وأظهر مقطع فيديو لعملية الاعتقال، تصدي المواطنين والمتضامنين لقوات الاحتلال لمحاولة منعها من اعتقال المتضامنين، فيما أجهشت إحدى المتضامنات الإيطاليات بالبكاء لاعتقال رفقائها.



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