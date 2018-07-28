«الخطيب» يهنئ لاعبي الأهلي بعد الفوز على «تاونشيب»

28 يوليه 2018 - 09:26 م

حرص محمود الخطيب؛ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إجراء اتصال هاتفي مع خالد الدرندلي؛ أمين الصندوق ورئيس البعثة المتواجد مع الفريق في بتسوانا.

وجاء اتصال رئيس النادي بالدرندلي؛ لتقديم التهنئة للاعبين، والجهاز الفني بعد الفوز اليوم السبت، على تاونشيب البتسواني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وطالب «الخطيب» الجميع بضرورة الاستمرار في تقديم العروض الفنية التي تليق بالأهلي وجماهيره.

وأكد الخطيب في اتصاله بالدرندلي استمرار دعم مجلس الإدارة للاعبين خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تحقيق البطولة، والتأهل إلى كأس العالم للأندية.