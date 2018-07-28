صادق: مؤتمرات الشباب البديل لدور للأحزاب والنقابات

28 يوليه 2018 - 08:39 م

انطلق اليوم بجامعة القاهرة المؤتمر السادس للشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقد انعقد قبل ذلك 5 مؤتمرات للشباب خلال الأعوام الماضية في عدة مدن مصرية أبرزها شرم الشيخ والإسماعيلية ، وتعتبر مؤتمرات الشباب هي حلقة التواصل بين الحكومة والشباب حيث تكون تحت رعاية الرئيس ويحضرها بنفسه ووزراء الحكومة ويطرح كل مسئول في الحكومة رؤيته للقضايا الراهنة وكيفية حلها ويناقش الشباب في كافة القضايا التي تخص وزارته.

وقد لعبت مؤتمرات الشباب التي انعقدت خلال الفترة الماضية برعاية رئاسية دورا حيويا في الحياة المصرية كبديل رئيسي لدور الأحزاب السياسية والنقابات المهنية في التواصل مع الجماهير المصرية خاصة الشباب ، وقد نشطت هذه المؤتمرات بعد اختفاء النشاط الحزبي والنقابي من الساحة المصرية لضعف الأحزاب ووهن النقابات وأصبحت مؤتمرات الشباب هي المفرغة الكاملة لطاقة الشباب علي الساحة المصرية مما شجع العديد من شباب مصر علي الانضمام لها والعزوف عن الانضمام للأحزاب السياسية أو النقابات المهنية.

من جانبه قال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن مؤتمرات الشباب التي تعقدها رئاسة الجمهورية ويحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه هي فرصة جيدة للحوار الجيد والفعال بين الرئيس والشباب.

وشدد صادق في تصريحات خاصة "للمصريون" ان مؤتمرات الشباب أصبحت بديلا لدور الأحزاب السياسية والنقابات المهنية في التواصل بين الشباب والدولة خاصة بعدما أصيبت الحياة السياسية في مصر مؤخرا بالضعف والوهن وأصبح الشباب لا يعرف عن الأحزاب حتى أسمائها.

وأكد صادق أن مؤتمرات الشباب لعبت الدور الغائب للأحزاب حيث أصبحت هذه المؤتمرات ملتقي تواصل بين الشباب وقيادات الدولة ووزراء الحكومة وفيها يتم طرح كافة الملفات الهامة علي الساحة السياسية المصرية .

وأضاف صادق أن مؤتمرات الشباب تخرج بتوصيات ملزمة للحكومة اتجاه الشباب وهذه المؤتمرات شجعت عدد من شباب مصر للانضمام لها مؤخرا بديلا عن الأحزاب السياسية التي اختفي دورها علي الساحة السياسية .