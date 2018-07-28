» بالفيديو.. الأهلي يضع قدمًا في ربع نهائي الأبطال

28 يوليه 2018 - 08:05 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على تاونشيب البتسواني، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، بالعاصمة البتسوانية جبروني، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحرزه هدف الأهلي الوحيد المالى ساليف كوليبالى من رأسية رائعة بالدقيقة 81 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يقترب الأهلى من التأهل لدور ربع نهائى البطولة، بعدما رفع رصيده للنقطة السابعة محتلاً وصافة المجموعة خلف الترجى المتصدر بـ8 نقاط، فيما تجمد رصيد تاونشيب عند النقطة الثالثة متذيلاً ترتيب فرق المجموعة.

بدأ الأهلى المباراة بضغط مبكر على دفاعات تاونشيب عن طريق الثنائي جونيور أجاى، الذى سدد كرة مع انطلاق المباراة ،اتبعها هجمات متتالية حيث أرسل على معلول كرة عرضية خطيرة أخطأها وليد أزارو ،بعدها أرسل الفهد المغربي عرضية أرضية خطيرة ،بعد تلقيه تمريرة من أجاى، لكن حارس تاونشيب أنقض عليها قبل وصولها لمؤمن زكريا.

دخل فريق تاونشيب المباراة بعد مرور 10 دقائق حيث حصل على ضربة ركنية أُرسلت داخل منطقة الجزاء لكن دفاعات الأهلى أبعدت الكرة ثم عادت الكرة داخل منطقة جزاء الفريق الأحمر وكاد مهاجم تاونشيب يسدد من منطقة قريبة ،إلا أن المالى ساليف كوليبالى أبعد الكرة ضربة لركنية مرة أخري ،وسدد تاونشيب كرة قوية مرت بجوار عارضة محمد الشناوى حارس الأهلى.

ونجح وليد أزارو فى إحراز هدف فى الدقيقة 15 من عمر المبارة بعد سقوط الكرة من يد حارس المرمى ،إلا أن حكم المباراة الغاه بحجة وجود خطأ على وليد سليمان نتيجة الاحتكاك مع الحارس البتسوانى.

انحصر اللعب بداية من الدقيقة 17 فى وسط الملعب وسط عدد من التمريرات المقطوعة من جانب لاعبي الفريقين ،ثم عاد الأهلى للتحكم فى مجريات الأمور وحصل الفريق الأحمر على مخالفة على حدود منطقة الجزاء أرسلها على معلول عرضية ولكنها لم تجد المتابع ،ثم أنفرد المغربي وليد أزارو بحارس مرمى تاونشيب بعد تلقية تمريرة بينية إلا أن الحكم المساعد اشار لوجود حالة تسلل.

سدد وليد سليمان كرة قوية فى الدقيقة 26 إلا أنها ارتطمت بدفاعات تاونشيب ،وتخرج ضربة ركنية تصدي لها على معلول لتصل لرأس ساليف كوليبالى الذى سدد رأسية قوية عادت من أجساد لاعبي تاونشيب ،ثم حصل الأهلى على ضربة ركنية جديدة ارسلها معلول مجدداً لرأس كوليبالى الذى سددها برأسه خارج المرمى.

أدرك لاعبو تاونشيب مجدداً أنهم يلعبون على أرضهم ووسط جماهيرهم واستعادوا السيطرة من الاهلى فى الربع ساعة الأخير من عُمر الشوط الأول ،إلا أن معظم الهجمات تم افسادها عن طريق الدفاع الأحمر وبالتحديد من خلال ساليف كوليبالى ،ثم نفذ لاعبو تاونشيب خطأ من على حدود منطقة الجزاء إلا أن محمد الشناوى خرج وأمسك الكرة بثبات.

فى الدقيقة 37 خرج النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلى من أرضية الملعب مصاباً بعد تدخل عنيف من جانب مدافع تاونشيب ودفع الفرنسي كارتيرون بإسلام محارب بدلاً منه ،حاول الأهلى على استحياء إحراز هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول خاصة عن طريق مؤمن زكريا الذى ارتفع رتم أدائه فى الدقائق الأخيرة ، إلا أن معظم الهجمات انتهت قبل الوصول لمنطقة جزاء الفريق البتسواني حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول.

بدأ الأهلى الشوط الثاني بسيطرة نسبية على مجريات الأمور ،ولكن اتسمت تمريرات لاعبيه بالرعونة فى الثلث الأخير ،نشط أداء وليد سليمان بداية من الدقيقة 50 وأرسل أكثر من كرة عرضية من الجهة اليمني إلا أن دفاعات تاونشيب كانت بالمرصاد ،وسدد إسلام محارب كرة قوية فى الدقيقة 55 إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس تاونشيب.

فى الدقيقة 63 نظم لاعبو الأهلى هجمة منظمة من الجهة اليسري لتصل الكرة لإسلام محارب الذى تأهب لإرسال عرضية إلا أنه تعرض لإعاقة واضحة من دفاعات تاونشيب ولكن لم يحتسب الحكم شيء ،وفى الدقيقة 63 نظم لاعبو الأهلى هجمة منظمة من الجهة اليسري لتصل الكرة لإسلام محارب ،الذى تأهب لإرسال عرضية، إلا أنه تعرض لإعاقة واضحة من دفاعات تاونشيب ولكن لم يحتسب الحكم شيء.

سدد لاعب تاونشيب كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن المتألق محمد الشناوى أبعدها ليحصل الفريق البتسواني على ضربة ركنية ،وذلك فى الدقيقة 72 من عُمر المباراة.

نجح المالى ساليف كوليبالى مدافع الأهلى فى إحراز هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية رائعة مستغلاً عرضية على معلول النموذجية من إحدى الضربات الركنية.

حاول لاعبو الأهلى فى الربع ساعة الأخير مضاعفة النتيجة عن طريق وليد أزارو ومؤمن زكريا وإسلام محارب إلا أن التسديدات كان معظمها خارج المرمى كما تألق حارس تاونشيب بشكل كبير خاصة أمام أزارو ،فى الوقت الذى نجح الحارس محمد الشناوى فى ابعاد أكثر من كرة خطيرة ليحافظ للفريق الأحمر على مكسبه الهام حتى أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة.