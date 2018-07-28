مصرع 49 شخصًا بسبب فيضانات وانهيارات في الهند

28 يوليه 2018 - 07:39 م

لقى 49 شخصًا على الأقل مصرعهم في الهند، إثر فيضانات وانهيارات أرضية تضرب ولاية "أوتار براديش" شمالي البلاد، منذ الخميس.

ونقلت صحيفة "ذا هندو" المحلية، اليوم السبت، عن المتحدث باسم مكتب مفوض الإغاثة إنّ "مدينة "ساهارانبور" شهدت أكبر عدد وفيات بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيار العديد من المنازل".

وأضاف المسئول: "لقى 11 شخصًا مصرعهم في ساهارانبور، فيما تراوحت أعداد القتلى في مدن الولاية المختلفة بين 4 و6 أشخاص (بكل مدينة)".

من جهته، أصدر رئيس وزراء أوتار براديش، يوغي أديتياناث، أوامر لكبار المسؤولين بالقيام بجولات واسعة في المناطق المتضررة وتحديد المباني المتضررة وإخلائها، إضافة إلى التواصل مع المواطنين.



