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مصرع وإصابة 11 في حادث تصادم في قليوب

قضايا وحوادث

حادث تصادم (أرشيفية)
حادث تصادم (أرشيفية)

علي إسماعيل

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اصابة

مصرع

حادث تصادم

قليوب

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون في حادث مروع بقرية "سنديون" التابعة لمركز قليوب، إثر انقلاب سيارة أجرة بعد تصادمها مع سيارة نقل ثقيل أمام القرية.

وانتقلت قوات شرطة مركز قليوب وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قليوب المركزي.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من سائق السيارة الأجرة، ويدعي أحمد إمام عبد اللطيف، واثنين من الركاب ويدعيان زكريا السيد حسن أبو سقايا، ومسعد أحمد حسنين، وإصابة 8 آخرين أسماؤهم كالتالي: محمد ماهر أبو سريع 32 عاما، جمال محمد أحمد 32 عامًا، محمود كمال سالم 28 عامًا، محمد خليل علي خليل 28 عامًا، محمد مجدي فخراني 33 عامًا، مسعد عبد المنعم 37 عامًا، محمود محمد سامي 25 عامًا، هناء أحمد زهران 40 عامًا.

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