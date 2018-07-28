لهذه الأسباب قلًد الشباب وزير الدفاع رتبته الجديدة

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترقية الفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلي رتبة الفريق أول وذلك في مستهل كلمته اليوم بالمؤتمر الوطني للشباب في دورته السادسة و المنعقد حاليا بجامعة القاهرة .

من جانبها قال النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن ترقية الفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلي رتبة فريق أول ومشاركة الشباب في تقليد وزير الدفاع الرتبة الجديد هو مشهد فخر لمصر يؤكد علي العلاقة الوثيقة بين الجيش والشعب .

وأشارت عازر "للمصريون" أن قيام شابين "شاب وفتاة" بتقليد وزير الدفاع للرتبة الجديدة دون انتمائهم للمؤسسة العسكرية هي رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشباب هم مستقبل الأمة المصرية وسيكون لهم دور بارز في صناعة القرار السياسي في مصر في المستقبل القادم وان الشباب سيكونوا قادة المستقبل خلال الفترة القادمة .

وأضافت عازر أن الشباب هم أمل مصر القادم ولذلك تم اختيار جامعة القاهرة كمقر للمؤتمر السادس للشباب لأنها مفرغة شباب مصر المستقبل ومنها يتخرج كل عام أفضل شباب مصر وهي أقدم جامعة مصرية علي ارض الوطن كما أنها منبع العلم في مصر .

وأكدت عازر أن اختيار جامعة القاهرة جاء تكريما لعلماء مصر في الداخل والخارج حيث  تخرج العديد من علماء مصر في الداخل والخارج من هذه الجامعة .


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