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إزالة 33 حالة تعدٍ على أملاك الري والأوقاف بسمنود

قبلي وبحري

إزالة 33 حالة تعد على أملاك الرى والأوقاف بسمنود
إزالة 33 حالة تعد على أملاك الرى والأوقاف بسمنود

محمد عبدالناصر

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هيئة الأوقاف

حمله تعديات

أملاك الري

سكرتيرعام محافظة الغربية

أسفرت حملة لرئاسة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الأمن والري وهيئة الأوقاف والجهات المعنية، اليوم السبت، عن إزالة 33 حالة تعدٍ على أملاك الرى والأوقاف بقريتى ميت حبيب والناصرية.

كان اللواء طلعت منصور، سكرتير عام محافظة الغربية، واللواء أشرف درويش، مساعد مدير أمن الغربية، قد ترأسا حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز سمنود، ضمن الموجة العاشرة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 33 حالة تعدٍ على أملاك هندسة صرف بحرى التابعة للري بقرية ميت حبيب، وأملاك الأوقاف بقرية الناصرية، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أصحاب تلك المخالفات.








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