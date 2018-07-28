«العاق».. يذبح والده ويدفنه بجوار المنزل

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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جريمة

قتل

شاب

ذبح

المغرب،

أقدم شاب يبلغ من العمر 22 عامًا في قرية سيدي التيجي بمدينة أسفي المغربية، على ارتكاب جريمة بشعة، حيث قتل والده بالفأس، ثم ذبحه بالسكين، ودفن جثته بالقرب من منزل الأسرة.

ووفقًا لوسائل إعلام مغربية فإن الجاني توجه برفقة شقيقه، إلى مركز الشرطة ليبلغا عن اختفاء والدهما ولكنهم لاحظوا ارتباكًا في تصريحات الجاني، وخلال التحقيقات اعترف الشاب بأنه قتل والده لأنه كان يضربه كما أنه أراد أن يتزوج في منزله دون وجوده.

وكان الأب وقت وقوع الجريمة مستغرقا في النوم فانهال عليه الإبن بالفأس والسكين وفصل رأسه عن جسده ثم دفنه بحفرة خلف منزله طولها أربعة أمتار وغطى الجثة بالأخشاب وأكياس القمح وتوجه رجال الشرطة إلى المكان برفقة المتهم، وعندما أزالوا التراب انتشرت الرائحة الكريهة ووجدوا الجثة في حالة تحلل دون رأسه الذي عثر عليه بعد ذلك في جانب آخر من الحفرة.

وقال الجاني إنه قتل والده منذ أكثر من أسبوعين وبعدما ارتكب جريمته ربط جثته في حبل وأنزلها إلى الحفرة.



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