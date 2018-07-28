«عباس»: سنخبر مصر بموقفنا حول المصالحة غدًا

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وكالات - خالد الشرقاوي

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محمود عباس

المصالحة

فتح

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن وفدا سيتوجه غدا إلى القاهرة، لنقل الموقف الفلسطيني حول الأفكار المصرية للمصالحة.

وخلال كلمة له في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية برام الله، قال عباس: "نحن ثابتون على الموقف الذي اتخذناه بشأن المصالحة".

وفي 12 أكتوبر 2017، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقًا في القاهرة للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات. ‎

وفي منتصف يوليو الجاري، عرضت القاهرة مبادرة جديدة للمصالحة، تتضمن "رفع العقوبات المفروضة على غزة، وتولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليها، وفق مصادر مطلعة.

وأعلنت حركة حماس موافقتها على الطرح المصري في الـ 19 من الشهر نفسه.

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