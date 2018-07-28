حيوان مفترس يهاجم طنطا ويصيب 11 شخصًا

شهدت قرية محلة مرحوم بمركز طنطا بمحافظة الغربية، حالة من الرعب بعد قيام كلب مسعور بعقر 11 شخصًا من أهالى القرية، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوى العام لتلقى العلاج.





وأكدت مديرة إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالغربية، أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عامًا، منهم 8 إناث و3 ذكور، وجميعهم من شارع الشهيد عبدالعزيز الجوهرى.





وتم إبلاغ الجهات المختصة ومديرية الطب البيطرى لشن حملة على القرية لمكافحة الكلاب المسعورة واتخاذ الإجراءات اللازمة.





وطالب أهالى القرية بتدخل الأجهزة الأمنية لمواجهة الكلاب المسعورة والتخلص منها، بعدما نشرت حالة من الرعب بين أهالى القرية.