الرئيس: هاشتاج «ارحل يا سيسي» زعلني

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هاشتاج

السيسي

أرحل

زعلني

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حزنه من استمرار مسلسل الشائعات واستهداف الدولة، قائلًا: "تكلفة الإصلاح دخلونا فى أمة، أمة ذات عوز، أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما أجى أخرج بيكو منها يقول هاشتاج ارحل يا سيسى، أزعل ولا مزعلش.. فى دى أزعل".

وتابع الرئيس خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب المنعقد بجامعة القاهرة: "لازم نخرج من العوز.. الأخلاقى والعلمى والاقتصادى، والعوز الاجتماعى، إحنا لازم نحط إيدينا فى إيدين بعض".

وكان مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاج «ارحل يا سيسي» وتصدر التريند على «تويتر» لعدة أيام متتالية، وهو ما أثار غضب الرئيس واعتبره ردًا على محاولات بنائه والخروج من مرحلة الفقر عن طريق مشاريع الدولة للمواطن.


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