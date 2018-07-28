تجديد حبس 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات

كان قد تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط كلٍ من "علاء ع. ع"، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، و"مصطفى م. م"، 38 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و"أحمد ج. م"، 26 سنة، مقيم بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسامة "م. س"، 34 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب.