» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

28 يوليه 2018 - 02:34 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى عدد الغد "6 شخصيات بارزة يجيبون عن السؤال: لماذا فشل عبد الناصر؟"، كما ننشر "«جمال» و«رابين» على مائدة واحدة.. مفاجآت مثيرة"، كذلك "أسرار «اغتيال عبد الناصر».. شهادات من داخل الإخوان".

وننشر أيضًا " تفاصيل لقاءات «الدعوة السلفية» بالمجلس العسكرى ومكتب الإرشاد"، وكذلك "«الأشعل» يُطلق مبادرة للوفاق الوطنى"، وأيضًا " تقرير عبرى: إسرائيل متورطة فى «سد النهضة»".





** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ





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ـ أسباب الصدام بين «الشعراوى والغزالى والباقورى وكامل» والإخوان

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ـ كيف طاردت لعنة الإخوان «الشاويش عطية»؟

ـ «تركة الإخوان» تشعل الصراع بين السلفيين فى مصر

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