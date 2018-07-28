» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى عدد الغد "6 شخصيات بارزة يجيبون عن السؤال: لماذا فشل عبد الناصر؟"، كما ننشر "«جمال» و«رابين» على مائدة واحدة.. مفاجآت مثيرة"، كذلك "أسرار «اغتيال عبد الناصر».. شهادات من داخل الإخوان".
وننشر أيضًا " تفاصيل لقاءات «الدعوة السلفية» بالمجلس العسكرى ومكتب الإرشاد"، وكذلك "«الأشعل» يُطلق مبادرة للوفاق الوطنى"، وأيضًا " تقرير عبرى: إسرائيل متورطة فى «سد النهضة»".
** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ 14 تغريدة لـ «علاء مبارك».. أعنفها قبل الأخيرة
ـ أسباب الصدام بين «الشعراوى والغزالى والباقورى وكامل» والإخوان
ـ جمهوريات الأجانب على أرض مصر (ملف)
ـ كيف طاردت لعنة الإخوان «الشاويش عطية»؟
ـ «تركة الإخوان» تشعل الصراع بين السلفيين فى مصر
ـ حزب «عنان» يتبرأ من البيانات المنسوبة له
ـ قيادى إخوانى بارز يدعو الجميع للحوار ونسيان الماضى
ـ أزمة وشيكة: الحكومة تفرض ضرائب على «السوشيال ميديا»
ـ تأديب «غطاس المجارى» بتهمة كسب تعاطف الرأى العام!
ـ الطلاق فى مصر.. وميض نار تحت الرماد.. والخراب مبدأه كلام
ـ من يوقف «بهدلة» الأطفال فى دور الأيتام؟
ـ غموض حول البث الفضائى لمباريات الدورى
ـ حكاية بطل.. استبعدته «المجاملات» فى مصر.. فاحتضنته أمريكا
ـ حقيقة فتح بريطانيا باب اللجوء أمام المصريات؟
ـ مصرى متهم بالتحرش فى ألمانيا يثير ذهول المحكمة!
ـ حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بـ«ماسبيرو» تثير الجدل