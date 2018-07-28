مدبولى: مكنتش احلم إنى هبقى رئيس وزراء

28 يوليه 2018 - 02:32 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يشرف بالتخرج من جامعة القاهرة وتحديدًا من كلية الهندسة في شهر يوليو 1988، منذ 30 عامًا.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بأولى جلسات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب السادس، والذي تستضيفه جامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "فاكر وأنا خارج إن لو حد جه وقالي كمان 30 سنة هتكون قاعد في مقر جامعة القاهرة رئيسًا لوزراء مصر، كنت هقوله أنت بتحلم".

وانطلقت أولى جلسات مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، في دورته السادسة اليوم بحضور السيسي، وتستمر حتى الأحد 29 يوليو.