شاهد.. "الخشت" يهدى "السيسى" درع الجامعة

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الشباب

الرئيس

السيسي

جامعة القاهرة

المؤتمر الوطني

قدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، درع الجامعة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كهدية خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب.

ووقع الرئيس السيسي، في سجل كبار الزوار بجامعة القاهرة، وذلك على هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطنى السادس للشباب.

وكان قد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع المجلس الأعلي للجامعات، قبل انعقاد المؤتمر الوطني للشباب، وحرص المشاركون، على التقاط صورة تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة القاهرة قبل انطلاق فعاليات المؤتمر تحت "قبة العلم".

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