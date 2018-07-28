القبض على "راقص كيكي" بمدينة نصر

28 يوليه 2018 - 02:31 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة نصر القبض على شاب لبثه فيديو له يؤدى فيه وصلات رقص استعراضية خارج السيارة "رقصة كيكى" بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتداول راود مواقع التواصل فيديو لشاب يستقل سيارة ملاكى ونزل منها أثناء سيرها بالطريق العام والتخلى عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها فى السير بدون سائق والترجل بجوارها، والقيام بحركات استعراضية بجوارها، ما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدى السيارات للخطر.

وتم تحديد هوية الشخص ويدعى "حاتم . ص . ع "طالب جامعى – ومقيم بمدينة نصر القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاؤه وأكد ملكيته للسيارة وارتكابه الواقعة وبالعرض على النيابة المختصة قررت تغريم المخالف مبلغ 1050 جنيهًا، حيث سدد الغرامة المستحقة وأخلى سبيله بالضمان الشخصى من سرايا النيابة.