  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:15 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

السيسي ووزير الدفاع

هذا هو سر ترقية وزير الدفاع بجامعة القاهرة

طارق شوقي وزير التعليم

وزير التعليم يكشف معلومة هامة عن الدروس الخصوصية

ON Live

صدمة إعلامية بعد إغلاق «DMC » و«ON Live»

السيسي

«السيسي»: لهذا السبب انتشر الإلحاد في مصر

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي» يدعو لـ« لم الشمل والتصالح»

قضية فض رابعة

محاميا«الإخوان»:ليس أمامنا إلا هذا الطريق بعد«إعدامات رابعة»

الرئيس السيسي

«السيسي»:لو رفضتوا الإصلاحات الاقتصادية.. هتخرب

أرشيفية

«عنتيل الأطباء» يكشف سبب ممارسة الجنس مع المريضات

قيادات بجهاز الشرطة

مشروع قانون يرفع رواتب ضباط الشرطة لأكثر من 40 ألف جنيه

القبض على "راقص كيكي" بمدينة نصر

قضايا وحوادث

صورة المتهم
صورة المتهم

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

عامل ينتحل صفة ضابط لسرقة المواطنين

#

تشكيل عصابي إفريقي يعترف بسرقة شقق طلاب الأزهر بالإكراه

#

القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة

#

بالفيديو.. عنصري يعتدي على مسلمة بأمريكا

رئاسة الوزراء

مصطفى مدبولى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مؤتمر الشباب

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة نصر القبض على شاب لبثه فيديو له يؤدى فيه وصلات رقص استعراضية خارج السيارة "رقصة كيكى" بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتداول راود مواقع التواصل فيديو لشاب يستقل سيارة ملاكى ونزل منها أثناء سيرها بالطريق العام والتخلى عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها فى السير بدون سائق والترجل بجوارها، والقيام بحركات استعراضية بجوارها، ما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدى السيارات للخطر.

وتم تحديد هوية الشخص ويدعى "حاتم . ص . ع "طالب جامعى – ومقيم بمدينة نصر القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاؤه وأكد ملكيته للسيارة وارتكابه الواقعة وبالعرض على النيابة المختصة قررت تغريم المخالف مبلغ 1050 جنيهًا، حيث سدد الغرامة المستحقة وأخلى سبيله بالضمان الشخصى من سرايا النيابة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» دلالات تقليد وزر الدفاع رتبته الجديدة بـ"مؤتمر الشباب"
» سر عدم حضور الفنانين لجنازة هياتم
» عزل مسئول بالفاتيكان بسبب تجاوزات جنسية
» «كارتيرون»: الأهلي حقق هدفه الرئيسي.. وأشكر مدرب تاونشيب
» صدمة في جهاز الأهلي بسبب إصابة «أجاي»
» سر اختار «السيسي» عقد مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بالفيديو.. الأهلي يضع قدمًا في ربع نهائي الأبطال
» سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء
» الكشف عن سبب وفاة «مي سكاف»
» الزمالك يُرسل استغناء "الشناوي" لـ"بيراميدز"

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى