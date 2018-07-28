حملة جديدة لمساندة "صلاح"

28 يوليه 2018 - 02:23 م

دشن محبي اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم اللاعب المصري في المنافسة التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم، حيث أعلن الاتحاد بدئ التصويت علي الجائزة بدءا من 23 يوليو ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

ويخوض صلاح مواجهة شرسة مع تسعة لاعبين آخرين، ويقوم المصريون بهذه الحملة من أجل دعمه فى محاولة للحصول على جائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن دخول محمد صلاح في قائمة تضم عشرة لاعبين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، إلى جانب ليونيل ميسى، وكريستيانو رونالدو، وكيفين دى براين، وأنطوان جريزمان، وإيدين هازارد، وهارى كين، ولوكا موديرتش، ورافائيل فاران، وكيليان مبابى.

تُعد نسبة تصويت الجماهير مؤثرة فى عوامل حسم الجائزة، وهو ما يمنح محمد صلاح فرصة كبيرة للمنافسة على مركز متقدم، حيث اعتاد نجم ليفربول على دعم جماهيري استثنائي في جميع استطلاعات التصويت التى شهدت تواجد اسمه خلال الفترات السابقة.

وتسيطر الجماهير المصرية على كل استطلاعات الرأي والاستفتاءات التي تتعلق بالإنترنت، ما يمنح قوة كبيرة لـ"صلاح" فى الاستفتاء الأكبر فى العالم الذى يتعلق بكرة القدم وهو الحصول على جائزة الأفضل فى العالم.

التفوق الكاسح للجماهير المصرية فى استفتاءات الجماهير يمنح صلاح ميزة كبيرة فى جائزة الأفضل لعام 2018، حيث سينافس الفرعون المصرى مدعومًا بالنسبة الأكبر باكتساح بين الـ25%، وهو ما يعزز حظوظه فى الفوز بمركز متقدم فى القائمة النهائية.

وانتشرت حملة كبيرة فى قرية "نجريج"، مسقط رأس محمد صلاح، من أجل عمليات التصويت الإلكترونى على الإنترنت من جانب شباب وأهالي القرية، لدعم نجم ليفربول الإنجليزى.

وفتح "فيفا" الباب أمام الجماهير لاختيار أفضل 3 لاعبين، حيث سيحصد صاحب الاختيار رقم واحد على 5 نقاط، والثانى يحصل على ثلاث نقاط، بينما يحصد صاحب الاختيار الثالث على نقطة واحدة.

وأعلن موقع "فيفا" أن اللاعبين المرشحين للجائزة تم اختيارهم بناءً على إنجازات اللاعبين خلال الفترة من 3 يوليو 2017 حتى 15 يوليو 2018، وفقًا لتقييمات لجنة فنية من أساطير كرة القدم.

تُعد هذه النسخة من الجائزة المقدمة من جانب "فيفا" هى الثالثة، حيث كانت قبل ذلك مدمجة مع جائزة مجلة "فرانس فوتبول" تحت اسم "الكرة الذهبية" أو "البالون دى أور" فى عام 2010، ولكن قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم فى عام 2016 الانفصال.

وأصبح محمد صلاح اللاعب المصرى الأول الذى يترشح لجائزة الأفضل منذ إنشائها فى عام 2016، فيما بات هو الأفريقى الثالث الذى يدخل القائمة فى اسمها الجديد، وذلك بعد الجابونى أوباميانج، نجم أرسنال الإنجليزى، والجزائرى رياض محرز لاعب مانشستر سيتى.

يُذكر أنه يتم اختيار أفضل لاعب فى العالم من خلال 4 طرق للتصويت، بنسب متساوية 25% لكل منهم، الطريقة الأولى من خلال الجماهير عن طريق استفتاء بموقع الفيفا الرسمى، والطريقة الثانية من خلال مدربى منتخبات العالم، والطريقة الثالثة عن طريق قادة منتخبات العالم، والطريقة الرابعة من خلال مجموعة من الإعلاميين من جميع دول العالم يبلغ عددهم 200 شخص.



