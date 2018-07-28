التشكيل المتوقع للأهلي في لقاء اليوم والقنوات الناقلة

28 يوليه 2018 - 02:08 م

يلتقي في تمام السادسة من مساء اليوم السيبت النادي الأهلي مع نظيره تاونشيب البتسواني على الملعب الوطني بالعاصمة جبروني، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدير اللقاء الحكم الكيني ديفيز أوموينو، في حضور حوالي 20 ألف متفرج.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 ، ويعلق عليها محمد الكواليني.

ومن المنتظر أن يخوض المدير الفني للنادي الأهلي باتريس كارتيرون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - سعد سمير - ساليف كوليبالي - محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية - مؤمن زكريا – وليد سليمان – جونيور أجاي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 7 نقاط، بينما يأتي تاونشيب في المركز الأخير برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كمبالا سيتي الأوغندي.