  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:17 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

السيسي ووزير الدفاع

هذا هو سر ترقية وزير الدفاع بجامعة القاهرة

طارق شوقي وزير التعليم

وزير التعليم يكشف معلومة هامة عن الدروس الخصوصية

ON Live

صدمة إعلامية بعد إغلاق «DMC » و«ON Live»

السيسي

«السيسي»: لهذا السبب انتشر الإلحاد في مصر

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي» يدعو لـ« لم الشمل والتصالح»

قضية فض رابعة

محاميا«الإخوان»:ليس أمامنا إلا هذا الطريق بعد«إعدامات رابعة»

الرئيس السيسي

«السيسي»:لو رفضتوا الإصلاحات الاقتصادية.. هتخرب

أرشيفية

«عنتيل الأطباء» يكشف سبب ممارسة الجنس مع المريضات

قيادات بجهاز الشرطة

مشروع قانون يرفع رواتب ضباط الشرطة لأكثر من 40 ألف جنيه

بدء أولى جلسات المؤتمر الوطنى للشباب بحضور الرئيس

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الرئيس السيسى يوقع فى سجل كبار الزوار

#

لحظة وصول الرئيس السيسى إلى جامعة القاهرة

#

4 مكاسب متوقعة لمؤتمر الشباب السادس

#

طوارئ في أمن الجيزة لتأمين مؤتمر الرئيس غدًا

عبدالفتاح السيسي

جلسة

الرئيس

السيسي

جامعة القاهرة

بدأت الآن الجلسة الأولى ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، والتي تحمل اسم "إستراتيجية بناء الإنسان المصرى".

ويتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من كبار قيادات الدولة.

وبدأت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن التعليم ودور البحث العلمي في التنمية ومدى انعكاسه على الاستثمار، وتأثير العوامل الحديثة على الاقتصاد العالمى، وكيفية بناء الإنسان المصري فى كل النواحى.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» دلالات تقليد وزر الدفاع رتبته الجديدة بـ"مؤتمر الشباب"
» سر عدم حضور الفنانين لجنازة هياتم
» عزل مسئول بالفاتيكان بسبب تجاوزات جنسية
» «كارتيرون»: الأهلي حقق هدفه الرئيسي.. وأشكر مدرب تاونشيب
» صدمة في جهاز الأهلي بسبب إصابة «أجاي»
» سر اختار «السيسي» عقد مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بالفيديو.. الأهلي يضع قدمًا في ربع نهائي الأبطال
» سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء
» الكشف عن سبب وفاة «مي سكاف»
» الزمالك يُرسل استغناء "الشناوي" لـ"بيراميدز"

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى