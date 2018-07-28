المركزي يطرح غدًا أذون خزانة بـ16 مليار جنيه

28 يوليه 2018 - 01:18 م

أصدر البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بيانا رسميا أعلن فيه عن طرح أذون خزانة بقيمة 16.2 مليار جنيه غدًا الأحد، لافتا إلى أن الغرض من هذا الطرح سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

وأوضح أن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 8،250 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين "سندات وأذون خزانة"، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.