مفاجآت جديدة بواقعة ذبح أم على يد زوجها بدمياط

28 يوليه 2018 - 01:07 م

كشفت جميلة سليمان، والدة الضحية "اعتماد" التي لقيت مصرعها على يد زوجها مفاجآت جديدة حول الواقعة.

وسردت تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إقدام الأب على ذبح زوجته وسم أطفاله الأربعة في تقرير عرضه برنامج "دنيا تانية" على قناة "ال تي سي"، التي تقدمة الإعلامية فاطمة شنان.

وقالت إن الزوج حاول كثيرًا إخفاء الإشكاليات بينه وبين زوجته، إلا أنها فوجئت عن طريق أحد الأقارب أن ابنتها ذبحت وأطفالها تم تحويلهم إلى المستشفى بعد سمهم على يد والدهم.