المرسى: إغلاق "أون تى فى" خطوة ترجعنا إلى الخلف

28 يوليه 2018 - 01:03 م

وصف الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قرار إلغاء قناة "أون تى فى لايف"، أنه تراجع إلى الخلف بدلاً من التطوير والتأهيل للبرامج والعاملين وضخ الوجوه الجديدة.

وقال المرسى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إغلاق قناة أون لايف on live ليحل محلها على نفس التردد قناة أخرى رياضية وفِي ذات الوقت يتم إغلاق قناة رياضية أخري dmc ، حسابات أعتقد أنها لا تمت لتطوير الإعلام بصلة خاصة".

وأضاف أستاذ الإعلام: "قرار الإلغاء جاء بعد أن حصلت قناة أون لايف منذ شهور قليلة علي لقب أفضل قناة إخبارية!! ننتظر خطوة للأمام فإذا بها خطوة للخلف الأمل في توفير الدولة لإمكانات أكبر لتطوير قناة مميزة هي قناة النيل للأخبار لتقديم خدمة إخبارية منافسه تليق باسم مصر والمواطن المصري".