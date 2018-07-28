"الأرصاد" لـ المواطنين: نفذوا ما طلبه الرئيس في 2015

28 يوليه 2018 - 11:35 ص

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، اعتدال الطقس طوال الأسبوع ، حيث تتراوح ما بين 35 إلى 37 درجة، مضيفًا أنه طقس معتدل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن ما تشهده دول العالم من ارتفاع في درجات الحرارة سببه التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله.

وشدد على ضرورة أن ينفذ المواطنون ما طلبه الرئيس السيسي في 2015 بضرورة توجه العالم إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة منعًا لارتفاع درجات حرارة الأرض أكثر من ذلك.

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