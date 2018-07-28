اتفاقية بين "الإنتاج الحربى" و"النقل" لتطوير السكك الحديدية

28 يوليه 2018 - 11:23 ص

أبرمت وزارتى الدولة للإنتاج الحربى والنقل والمواصلات، شراكة مع إحدى شركات المانيا المتخصصة فى صناعة قاطرات السكك الحديدية تدعى "بومبارديه"، وذلك خلال زيارتهما لمصنع الشركة بمدينة كاسيل الالمانية تلبية لدعوة أرسلتها إدارة الشركة .

وقام كل من الوزيرالدكتور محمد سعيد العصار والدكتور هشام عرفات بزيارة لمصنع “ABC” لمحركات القاطرات بمدينة “جنت” البلجيكية، وخلال الزيارة تم الاتفاق علي قيام شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها وشركة “بومبارديه” وذلك لتنفيذ وتلبية مطالب وزارة النقل، كذلك تم الاتفاق مع الشركتين لتوطين هذه التكنولوجيا المتقدمة في مصر.

وتهدف الشراكة بين "الإنتاج الحربي" و"بومبارديه" تصنيع قاطرات السكك الحديدية وذلك من خلال مصنع 200 الحربي وشركات الإنتاج الحربي المتخصصة، كذلك إنشاء مركز صيانة لتجديد قاطرات السكك الحديدية وذلك لتلبية مطالب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، كما تهدف الشراكة إلي زيادة إمكانية مركز الصيانة ليكون مركزا إقليميا لتصنيع وإصلاح القاطرات والمحركات لصالح الدول الإفريقية والعربية وكذلك التصنيع والإصلاح لصالح شركة “بومبارديه” لتلبية مطالب الدول الأوروبية.

وأكد "العصار" خلال جولته استعداد شركات الإنتاج الحربي بالتعاون مع ” بومبارديه و “ABC ” تصنيع احتياجات هذا القطاع لتلبية احتياجات السوق المحلي والأفريقي، مشيدا بما شاهده من إمكانيات تكنولوجيه لدي شركتي “بومبارديه و ABC “.

وصرح “عرفات” خلال الجولة أن تطوير قطاع السكك الحديدية في مصر هو هدف رئيسي من أهداف الوزارة والتي قطعت به شوطا كبيرا لتلبية احتياجات المواطن حيث يتم تطوير وتحديث عناصر المنظومة مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف هذه الجولة هو بحث الشراكة مع شركات عالمية متخصصة نحو زيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية".



