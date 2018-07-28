» خبراء: يحذرون من خطورة "البلوتوث" بالهواتف الذكية

28 يوليه 2018 - 11:02 ص

حذر خبراء تقنيون مستخدمي الهواتف الذكية من أجهزة أبل وأندرويد من ثغرة أمنية قد تعرض هواتفهم لاختراق الهاكرز بسهولة، وطالبوهم بتحديث أجهزتهم لمنع سرقة بياناتهم ورسائلهم الشخصية وصورهم.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية التى نشرت تقرير الخبراء، إن بعض العيوب في تقنية "البلوتوث" تؤثر على خصوصية المستخدمين، حيث تجعلهم معرضين لخطر سرقة معلوماتهم الخاصة.

وجرى إرسال التحذير لمستخدمي "أبل" و"جوجل" و"إنتل"، حيث قال مسئول في فريق الاستجابة للطوارئ بجامعة كارنيغي ميلون إن الاتصال بين مستخدمي هذه الأجهزة عبر "البلوثوت" لم يتم تشفيره بشكل كامل وصحيح، مضيفًا أنه إذا لم يقم المستخدمون بتحديث أنظمتهم على الفور، فباب اختراق بياناتهم سيبقى مفتوحا أمام الهاكرز".

وأصدرت شركة أبل تحديثا لنظام "iOS 11.4 " الخاص بأجهزة آيفون، كما قامت "إنتل" بتحديث برنامج البلوثوت في ويندوز، فيما طرحت غوغل تحديثا لأجهزة "كروم أو إس" و"أندرويد".