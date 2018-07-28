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بعد تعذيبهم..

النظام السوري يسلم وثائق بأسماء 68 قتلوا بالسجن

عرب وعالم

سوريا
سوريا

عمرو محمد-متابعات

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النظام

بشار

تعذيب

سلم النظام السوري وثائق بأسماء 68 قتيلًا داخل السجون السورية لذويهم وعائلتهم بحسب صفحة "تنسيقية داريا" على "فيس بوك".

وقالت الصفحة إن هؤلاء الأسماء تم تعذيبهم حتى الموت ومنهم من أعدم بسجن صيدنايا العسكري في 2013.

ونقلت عن مصادر في السجل المدني في داريا أن النظام أرسل قوائم بأسماء القتلى تضم 1000 اسم وأن هناك قائمة أخرى قريبا.

في خطوة أدرجها حقوقيون في سياق مساعي النظام السوري للتهرب من الجرائم والانتهاكات، قام الأخير بإصدار أوامر لدائرة السجل المدني في محافظة الحسكة، بتثبيت وفاة أكثر من 500 معتقل لديه، حسبما ذكرت مصادر محلية.

وبحسب مصادر لـ "عربي21"، فإن جميع الأسماء التي تم تثبيت وفاتها هي لأشخاص معتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، موضحين أن النظام لم يتطرق لأسباب موتهم لدى تثبيت ذلك في دائرة السجل المدني.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" الحقوقي المدافع عن حقوق الإنسان أنور البني، أن النظام بدأ منذ مدة وجيزة بتثبيت وفاة المعتقلين تحت التعذيب، في أكثر من منطقة سورية.

وقال في وقت سابق لـ "عربي21" إن الأهالي يكتشفون تباعًا لدى مراجعتهم السجل المدني وفاة أقاربهم المعتقلين، مشيرًا إلى أن غالبية أهالي المعتقلين هم اليوم خارج مناطقهم وقد يكونون خارج البلاد.

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