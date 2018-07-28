مدرب سان جيرمان: سأساعد "نيمار" لتحقيق هذا الأمر

28 يوليه 2018 - 10:54 ص

أكد المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخل، أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة اللاعب البرازيلي نيمار نجم الفريق للعودة إلى لياقته ومستواه بعد خروج منتخب بلاده من تصفيات كأس العالم التي أقيمت في روسيا وحصد لقيبها الفريق الفرنسي.

وكان تردد سابقا وجود علاقة متصدعة بين المدرب الإسباني السابق أوناي إميري واللاعب نيمار، وكذلك يشاع أن علاقة المهاجم كيليان مبابي بطل العالم مع منتخب بلاده فرنسا، متصدعة أيضا مع نيمار.

إلا أن توخل أصر قائلا "في تجربتي، فإن اللاعبين الكبار هم أسهل الشخصيات لأنهم يرغبون في التنافس ويريدون الفوز".

وأضاف، على هامش مشاركة الفريق في مسابقة كأس الأبطال الدولية في سنغافورة، حيث يلتقي باريس سان جرمان مع أرسنال "بالطبع لدينا أسماء كبيرة في الفريق، لكني لست قلقا من ذلك".

وتابع "في النهاية، أعتقد أن كل هؤلاء الرجال في مكان ما، في وقت ما، كانوا بمثابة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام، أو ستة، مع الكرة تحت ذراعه، يفتش عن اللعب على الشاطئ، حول المنازل، في الشوارع".

مضيفا "نريد أن نجد هذا ونخرجه حتى يستمتعون به. وكذلك ليتمتعوا أيضا بالعمل الشاق، وهم يدركون العلامات التي يقدمونها للعالم الخارجي وداخل النادي أيضا".

ومن المنتظر أن يعود نيمار للالتحاق بالفريق الفرنسي، بعد خيبة البرازيل أمام بلجيكا بخسارتها 1-2 في الدور ربع النهائي للمونديال الروسي. كذلك تعرض اللاعب لموجة انتقادات جراء مبالغته في ردود الفعل حيال تعرضه للعرقلة من قبل لاعبي المنتخبات المنافسة في المونديال.

ورأى توخل أن "الجميع في النادي يريدون مساعدته على تخطي الإخفاق في المونديال، تمهيدا للتركيز على تنفيذ الأهداف التي وضعناها".

وختم قائلا: "إنه "نيمار" لاعب كبير، يعرف كيف يتعامل مع الانتصارات، ومع الخسارة... إنه بطل وسنساعده على استعادة توازنه".