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سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة

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سيولة مرورية وتواجد أمني بوسط البلد
سيولة مرورية وتواجد أمني بوسط البلد

عبد الراضى الزناتى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

المرور

سيولة مرورية

الخدمات المرورية

روكسى

حركة سير السيارات

ظهرت سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة اليوم السبت، في حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات بميدان روكسي ورابعة وطريق الأوتوستراد، انتظام الحركة، ومناطق غلق الإشارات في الميادين الرئيسية في العاصمة، ويشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر، وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

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