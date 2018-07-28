"كلوب" يهاجم "راموس" مجددًا: قاسٍ ووحشي

28 يوليه 2018 - 10:47 ص

اتهم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، بالقسوة والوحشية في التعامل مع الفرق المنافسة لافتا إلى ما صدر منه تجاه اللاعب المصري محمد صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتقد كلوب أسلوب لعب راموس خلال المباراة، وتحدث عن تدخله العنيف على المصري محمد صلاح، قائلا: "لو شاهدت الأمر مرة أخرى، وأنت لست مع ريال مدريد، فإنك ستعتقد أنه قاس ووحشي، لن تقول إنه تحدٍ رائع.. صلاح كان يحاول الحفاظ على الكرة، المشكلة أنني رأيت نفس الحكم، يقود مباريات في كأس العالم بعد ذلك".

ونقلت صحيفة "الميرور" البريطانية عن كلوب قوله: "أعتقد أنه في موقف مثل هذا، نحن بحاجة لشخص أفضل للحُكم، لو كانت تقنية الفيديو متاحة، لكان يجب أن نحكم على هذه اللقطة مرة أخرى".

وأضاف: "لا أعتقد أن صلاح كان سيصاب دائما، في موقف مثل هذا، لكنه لم يكن محظوظا، لست متأكدا أننا سنخوض التجربة ذاتها مرة أخرى".

وحول تصريحات راموس بعد المباراة، قال كلوب: "راموس تحدث عن الكثير من الأشياء التي لم تعجبني، كشخص لم يعجبني رد فعله".

وبخصوص التقارير التي أفادت بإصابة الحارس كاريوس، بارتجاج في المخ خلال نهائي كييف، قال: "كيف يمكننا أن نتخيل، أن لاعب لم يظهر أي شيء من هذه الأشياء قبل تلك المباراة، أنه سيفعلها! في النهاية كان هو المسئول بنسبة 100 بالمائة، الطبيب أخبره بأنه يجب أن يخرج، لكن كانت لديه رؤيته الخاصة".

وأضاف: "كنت أعلم ما الذي سيفكر به الناس، لكن من قام بالتشخيص كان رئيس قسم الارتجاج، في المستشفى بالولايات المتحدة، لقد قال إنه من المحتمل أن يكون اللاعب قد تأثر بتدخل راموس، لكننا لم نستخدم هذا الأمر كذريعة، أردنا توضيح الأمر فقط".

واختتم كلوب بقوله: "المشكلة هي أن الناس لا يصدقون ذلك، ثم أننا استقدمنا حارس مرمى جديد، لكن حتى لو فزنا في المباراة النهائية، كنا سنتجه لأليسون، لأنه الحارس الذي نريده".