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انتشار أمني مكثف قبل الحكم على مرشد الإخوان

قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

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الحكم على الاخوان

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الحكم على باسم عودة

شهد محيط معهد أمناء الشرطة انتشارا أمنيا مكثفا قبل قبل انعقاد محكمة جنايات القاهرة لإصدار حكمها على محمد بديع مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و732 آخرين في اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة".

وعززت قوات الأمن من تواجدها وانتشر رجال المفرقعات وتفتتيش السيارات بالكلاب البوليسية قبل النطق بالحكم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد ووليد رشاد.

كانت أحالت النيابة في 11 أغسطس 2015 المتهمين الـ 739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو زكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم عددا من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية.


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