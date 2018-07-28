رقصة "كيكى" تونسية تتحول إلى كابوس

28 يوليه 2018 - 10:32 ص

قامت فتاة بتصوير "تحدي كيكي" في منطقة "سهلول سوسة" التونسية، ولكن تحولت الرقصة إلى مطاردة بينها وبين لصوص.

وكان فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قامت فتاة بالتصوير والرقص "الكيكي"، وسقطت حقيبتها الخاصة، التي كانت على كتفها خارج السيارة، لكنها لم تبال وفضلت أن تكمل التحدى.

لكن شابين على دراجة نارية لاحظوا الحقيبة الملقاة على الأرض، وسرعان ما قاما بسرقتها ثم أسرعا في الهرب، بينما حاولت الفتاة ملاحقتهما.