معهد روسى يعيد دودتين للحياة مرة أخرى

28 يوليه 2018 - 10:26 ص

استطاع معهد علوم التربة الروسى، أن يعيد دودتين إلى الحياة مرة أخرى بعد بقائهما متجمدتين لآلاف السنين، في عيّنة من التربة أخذت من سيبيريا في روسيا.

وتعود التربة الطينية إلى عصور ما قبل التاريخ، جلبت من سيبيريا، وتحتوي على 300 دودة متجمدة.

وقال موقع "سايبرين تايمز" الروسي، إن إحدى الدودتين يعتقد أنها متجمدة منذ حوالي 32 ألف عام، والأخرى منذ 42 ألف عام، مشيرًا إلى أن بعد أن ذابت التربة التي كانت الدودتان متجمدتين بها، أظهرتا علامات على الحياة، وبدأتا في الحركة، وتناول الطعام.

ولفت إلى أن آلية التكيف التي أظهرتها الدودتان، ستكون ذات أهمية كبيرة في علوم مثل علم الأحياء البيولوجي وعلم الأحياء الفضائية ، وفي حال استمرار التغير المناخي، وتسببه في ذوبان الجليد في مناطق عديدة، يتوقع العلماء أن تعود العديد من الأحياء الشبيهة للحياة.