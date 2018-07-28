  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:36 م
بحث متقدم
ارشيف

"السيسي" يقرر ترقية وزير الدفاع لرتبة فريق أول

اعدام

بالأسماء.. تفاصيل إحالة 73 من قيادات الإخوان للمفتى

باسم يوسف

بالفيديو.. ظهور نادر لـ"باسم يوسف" يرقص "كيكى"

الرئيس السيسي

مفيد فوزي: "اليوم يجلس الأب بين أولاده"

زوجة البلتاجى تكشف حقيقة اغتياله بمحبسه

إحالة "البلتاجي" و"العريان" للمفتى

صورة الخبر

فضيحة "الحمار الوحشي" تتصدر الصحف الأجنبية

السيسي

بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب

ساويرس

ساويرس مهاجمًا "عبد الناصر": هو ساب فيها خير

اغتصاب زوجة ضابط وسرقتها بالإكراه على الدائري

"أحلوت فى عينى ومقدرتش أتحكم فى نفسى"

الإعلامي مفيد فوزى

تعليق ناري لـ"مفيد فوزي" عن تحدي "كيكي"

"الجبلاية" يطالب الأمن بـ50 ألف مشجع في لقاء النيجر

الرياضة

الجبلاية مع أبوريدة.. لا جديد
المهندس هاني أبوريدة

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

القبض على طالب واقتياده إلى جهة غير معلومة

#

القبض على مسجل خطر متهم بسرقة مجوهرات ذهبية بالمنيا

#

نصف مليون إنسان تحت العبودية في أمريكا وبريطانيا

#

الشرطة الروسية تسحل مشجعا كرواتيا

اتحاد الكرة

منتخب مصر

الجبلاية

النيجر

طالب اتحاد الكرة "الجبلاية" الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع في لقاء منتخب مصر أمام النيجر فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 .

ولفت الاتحاد إلى أن هذا المطلب متعلق بنقل اللقاء من استاد القاهرة إلى استاد برج العرب.

وتلقى اتحاد الكرة مؤخرًا معلومات تفيد بصعوبة إقامة اللقاء فى استاد القاهرة الذى يشهد عملية إصلاحات حاليا، وأنه لن يكون جاهزا لاستضافة أى مباريات قبل شهر أكتوبر المقبل، وهو ما دفع اتحاد الكرة للمطالبة بحضور 50 ألف مشجع، خاصة وأنه لا بديل عن الفوز بهذا اللقاء بعد الخسارة فى المباراة الأولى بالتصفيات أمام تونس بهدف نظيف.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 8 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة مصر والنيجر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تقام بمشاركة 24 فريقا لأول مرة فى التاريخ.

وخسرت مصر مباراتها الأولى في التصفيات بهدف نظيف أمام منتخب تونس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة ترقص بـ"البكينى" على سطح منزلها
» خبراء: يحذرون من خطورة "البلوتوث" بالهواتف الذكية
» "فيس بوك": 7 آلاف شخص يعكفون على مراجعة منشورات الرواد
» ضغوط دولية تفتح خزائن الذهب والماس التي تركها "القذافي"
» خلاف بين نتنياهو وليبرمان بشأن غزة
» هذا ما قاله الفنان أحمد حلمى عن وفاة زميله "شرف"
» طبيب نفسي: رقصة "كيكي" تصرف همجي
» "سلطان": تشبيه الحمار "الوحشى" تصرف غير مسئول
» محامي الممثلة الإباحية يكشف عن فضيحة جديد لترامب
» جماهير ريال مدريد ترغب في هذا اللاعب بديلًا لـ"رونالدو"
» اليابان تنتج مراحيض بمواصفات خاصة لإنقاذ الفقراء من الموت

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى