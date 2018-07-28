بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب

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صدى البلد

احمد عكاشة

كيكي

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لفعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب في دورة جديدة من دورات هذه المؤتمرات.

وللمرة الأولى، يشهد المؤتمر الوطني للشباب حضور هذا الكم من المدعوين؛ إذ يصل عدد المشاركين في هذا المؤتمر إلى نحو 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطني الأكبر من حيث عدد الحضور.

وخلقت هذه المؤتمرات حالة جديدة من التواصل والحوار البناء بين مختلف فئات المجتمع، وبين رجال الدولة ومسئوليها، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمدة يومين السبت والأحد 28 و29 يوليو الجاري.

شاهد البث المباشر..

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