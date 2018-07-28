أول تعليق من "صلاح" عقب عودته لـ"الريدز"

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أبدى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي سعادته بالعودة إلى الفريق لافتًا إلى أنه يشعر براحة نفسية وجسدية قبل انطلاق الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي "البريميرليج" مطمئنًا محبيه أن كتفه أصبح أفضل.

ونقل نادى ليفربول، عبر حسابه على موقع تويتر، تصريحات محمد صلاح، قائلاً: "أنا سعيد للغاية بالعودة للريدز، أشعر بالراحة قبل بداية الموسم وكتفى أصبح أفضل".

ونشر موقع ليفربول الرسمى، مقابلة مع النجم محمد صلاح خلال تدريبات الفريق: "لقد قضيت موسما عظيما هنا لست وحدى فقط بل كل الفريق".

وأضاف محمد صلاح، فى مقابلته مع موقع ليفربول: "عندما يتحدث الناس عن محمد صلاح أشعر بالضغط، حيث إنني سجلت رقمًا قياسيًا فى عدد الأهداف المسجلة فى الدوري الإنجليزي والآن أصبح علينا إنهاء الموسم فى مركز أفضل فى الدوري المحلى وتقديم ما قدمناه فى دوري الأبطال من جديد".


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