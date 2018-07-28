"كيكي" يطلب مبلغ خيالي لقيادة الفراعنة

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دخل الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" في مفاوضات مع الإسباني كيكي فلوريس سانشيز المدير الفنى السابق لإسبانيول و أتليتكو مدريد لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وطالب "كيكي" خلال المفاوضات مع مسؤلو الجبلاية الحصول على 2 مليون و 300 ألف دولار سنوياً للموافقة على تدريب منتخب مصر.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن كيكي يعد أقوى المرشحين مع المكسيكي خافيير آجييرى لتولى تدريب المنتخب و فى حالة تخفيض راتبه سيكون قريب من التعاقد مع اتحاد الكرة.

كان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى قد رحل عن تدريب الفراعنة عقب انتهاء مباريات منتخب مصر فى كأس العالم 2018 بروسيا.


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