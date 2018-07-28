الدولار ينتعش واليورو يرتعش في تعاملات اليوم

28 يوليه 2018 - 09:10 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 يوليو.

وسجل الدولار 17.8425 جنيه للشراء 17.9397 جنيه للبيع، واليورو 20.8954 جنيه للبيع 21.0182 جنيه للشراء، والجنيه الإسترليني 23.6751 جنيه للشراء 23.8113 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.9251 جنيه للشراء، و18.0347 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.7462 جنيه للشراء، 2.7642 جنيه للبيع.

الريـال السعودي 4.7575 جنيه للشراء، 4.7837 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 58.9018 جنيه للشراء 59.2951 جنيه للبيع، الدرهم الإماراتى 4.8488 جنيه للشراء، 4.8765 جنيه للبيع.

الدينار الأردني 25.0676 جنيه للشراء، 25.2849 جنيه للبيع، الريـال العماني 46.2261 جنيه للشراء، 46.5649 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.