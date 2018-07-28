طقس اليوم معتدل والعظمى 35 درجة

28 يوليه 2018 - 09:06 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 28 يوليو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفًا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 35

وسط الدلتا 25 34

الإسكندرية 23 31

بلطيم 26 31

مطروح 22 30

السلوم 21 29

سيوة 26 37

بورسعيد 26 31

دمياط 26 29

العريش 23 32

رفح 23 31

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

رأس سدر 26 35

نخل 19 36

نويبع 27 35

طابا 26 35

كاترين 20 34

الطور 23 35

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 38

مرسى علم 31 37

الفيوم 27 36

بنى سويف 27 36

المنيا 26 37

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

قنا 28 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 43

أبوسمبل 30 44

الوادى الجديد 25 44

شلاتين 29 40

أبو رماد 30 38

رأس حدربة 31 37

حلايب 31 36