» محامي الممثلة الإباحية يكشف عن فضيحة جديد لترامب

28 يوليه 2018 - 09:05 ص

كشف مايكل أفيناتي - محامي الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز التي تقول إنها أقمت علاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي ترامب ، أن 3 نساء أخريات تلقين مبالغ من الرئيس الأمريكي مقابل الصمت عن إعلان علاقتهن به .



ونشر أفيناتي يوم الجمعة تغريدة قال فيها: "ثلاث نساء أخريات"، وأضاف: "كلهن تلقين المال لقاء صمتهن".



وتابع: "حان الوقت ليقول مايكل كوهن وترامب كل الحقيقة للشعب الأمريكي".



وصرح مايكل أفيناتي للصحفيين، مساء الخميس، في لوس أنجليس: "تلقت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016".



وأطلق هذا المحامي حملة إعلامية ضخمة ضد ترامب منذ كشف قضية ستورمي دانيالز.



وتلاحق ستورمي دانيالز ترامب لإلغاء اتفاق السرية الموقع في 2016 ووافقت فيه لقاء 130 ألف دولار على أن تلتزم الصمت حول علاقة أقامتها معه في 2006، ودفع مايكل كوهن محامي ترامب هذا المبلغ.



ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانيالز، لكنه أقر لاحقا أنه سدد المبلغ لمحاميه.



وهذا الأسبوع نشر حديث دار بين ترامب وكوهن سجله الأخير في 2016، وتناول الحديث قضية فتاة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوغال، التي قالت إنها أقامت علاقة مع ترامب لأكثر من 10 أشهر في 2006 و2007.

