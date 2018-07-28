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الشركة المنتجة لـ"النوتيلا" تبحث عن "متذوقين" .. هذه شروط الوظيفة

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نوتيلا
نوتيلا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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نوتيلا

كشفت شركة "فيريرو" الإيطالية المنتجة لـ"النوتيلا" عن حاجتها لمجموعة من "الهواة" لتذوق منتج جديد بصدد طرحه في الأسواق خلال أشهر .

وعادة ما يقوم موظفون في المجموعة بهذه المهمة إلا أن "فيريرو" اختارت للمرة الأولى إنجاز هذا العمل من خلال أناس "عاديين" لا يعملون في القطاع على ما أفاد مصدر في المجموعة الإيطالية مشيرا إلى بحثها الدائم عن النوعية.

وجاء في الإعلان الذي نشر عبر موقع "اوبنجوبميتيس"، "نبحث عن 60 حكما لنشاطات تتعلق بتذوق سكاكر. نريد أشخاصا يرغبون بتعلم تذوق الكاكاو وبودرة البندق وحلويات أخرى في مراحلها الأولية".

وسيوفر تدريب مجاني لهؤلاء الأشخاص على مدى ثلاثة أشهر اعتبارا من أيلول/سبتمبر "بهدف تهذيب حاستي الشم والذوق وتحسين قدرتهم على التعبير عما يشعرون به عند تذوقهم منتجات غير منجزة بالكامل".

وفي نهاية الحصة التدريبية سيتم اختيار الأشخاص وتوظيفهم بموجب عقد للعمل أربع ساعات بالأسبوع في ألبا حيث مقر "فيريرو" في شمال إيطاليا.

وتعتبر "فيريرو" ثالث أكبر شركة لصناعة السكاكر بالشوكولا وقد ضاعفت رقم أعمالها في غضون عشرة أعوام ليصل إلى عشرة مليارات يورو. وتملك المجموعة 22 منشأة إنتاج وتوظف أكثر من 30 ألف شخص.

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