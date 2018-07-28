صحفي يروي أغرب نبوءة أخبره بها محمد صلاح

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محمد صلاح

ليفربول

روى الصحفي الرياضي عمر عبدالله تفاصيل حوار غريب جمعه بالنجم المصري محمد صلاح قبل 6 سنوات ، وتحديدًا مع بداية رحلة احترافه في بازل السويسري .

ونشر "عبدالله" صورة قديمة له مع "صلاح" ، وعلق عليها قائلًا : "طيب البوست ده أنا حاسس شخصي لحد ما وطويل شوية .. ويمكن ضد التيار السائد اليومين دول .. الصورة دي عمرها 6 سنين وشوية .. وقتها كنت شغال في جريدة الوطن وكنت محرر في قسم الكرة العالمية وبغطي عدد من أندية الدوري منها المقاولون .. وكان في لاعب شاب عنده 19 سنة اسمه محمد صلاح رايح من المقاولون لفريق بازل السويسري .. وكانت علاقتي بيه طيبة جدا وقتها وكنا على تواصل وكان شخص رائع جدا ".

وأضاف: "رحت أغطي المؤتمر الصحفي لصلاح وبازل .. وكان في أحد فنادق أكتوبر وبعد المؤتمر وقفت معاه وعملت معاه حوار خاص للجرنال .. من ست سنين سألته سؤال في وسط الكلام .. سؤال تقليدي جدا أنا نفسي مبحبوش لأن إجابته "كليشيه" معروف بس هو صدمني بالإجابة .. سألته "انت طالع أوروبا ليه ؟ ايه طموحك ؟ وناوي ترجع امتى ؟ " .. رد عليا وقال "لا أنا مش راجع خالص و طموحي أكبر من أي حاجة في الدنيا .. بس الخطوة الأولى أثبت نفسي" .. قلتله وانت بضحك "أيوة يعني طموحك الكبير ده ايه ؟" .. قالي "لو قلتلك هتضحك عليا" .. قلتله "لا متخافش قول" .. قالي "انا رايح عشان أخد جايزة أفضل لاعب في العالم" .. غصب عني كنت هضحك .. وقتها ضحك هو وقالي "شفت بقى .. أنا هعمل اللي عليا وربنا يوفقني يا عم بس فعلا أنا نفسي أخد احسن لاعب في العالم".

وأردف: "نسيت الإجابة دي وقتها .. وافتكرتها من سنة .. مع تألق صلاح في ليفربول الكلمة بقت ترن في ودني .. مع كل جائزة كان بيكسبها صلاح كنت متأكد إنها مش صدفة  .. النهاردة صلاح ضمن العشرة المرشحين لأفضل لاعب في العالم  .. النهاردة صلاح بيأكد أنه مش بتاع كلام .. النهاردة صلاح مثل حي فعلا لواحد حقق المستحيل حرفيا  .. علاقتي بصلاح مقطوعة من زمن لأسباب كتير مش من ضمنها غروره خالص .. عشان محدش يفتكر إني بجامله مثلا لانه اكيد حاليا مش محتاج مجاملتي".

واستدرك: "اللي بقوله ده شهادة حقيقية لإنسان مهما الناس سخرت أو حست إنه واخد فوق حجمه لازم تعرف الحقيقة .. حقيقة أنه لما بيطلع ويقول (احلم وصدق حلمك) هو مش بيبيع كلام عشان مشيت معاه .. لا خالص لأن ده واحد فعلا "حلم" وصدق حلمه ووصل أنه على بعد خطوة من تحقيقه .. مش معنى كدة أنه هيكسب الجائزة المرة دي و لا بعد كدة .. محدش يعرف ..  كل اللي يهمني إن الناس تعرف أن صلاح وصل لمكانة العشرة الأفضل فالعالم عن حلم واجتهاد وتعب والآخر توفيق .. صلاح كان شايف نفسه هنا من 6 سنين .. من وقت الصورة دي  .. صلاح نموذج يحتذى به .. تأمل قصة صلاح واتعلم منها حتى لو اتخنقت منه ".

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