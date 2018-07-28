نصيحة وجهها مجدي يعقوب لمحمد شرف قبل وفاته .. ورفضها طبيبه

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو قديمًا للفنان محمد شرف الذي رحل عن دنيانا قبل ساعات قليلة بعد مشاكل في القلب .
وظهر "شرف" في برنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري قبل شهرين من وفاته ، حيث تحدث عن محنة مرضه وكيفية نجاته منها .
وقال "شرف" في البرنامج إن الدكتور مجدي يعقوب أكد له أنه سيحتاج لزراعة قلب جديد نظرًا لتلف قلبه ، إلا أن طبيبه الخاص المشرف على حالته أكد أنه لن يحتاج قلب جديد لكن سوف يحتاج جهاز صغير لتنظيم عمل القلب ، مؤكدًا أنه شعر بالتحسن الشديد في صحته بعد تركيب هذا الجهاز .
وتوفي "شرف" أمس عن عمر يناهز 55 سنة بإحدى مستشفيات الإسكندرية بعد صراع مع المرض .
الفيديو:
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