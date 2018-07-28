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طبيب نفسي يكشف علاقة القمر بالأمراض العقلية

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الدكتور النفسي أحمد عكاشة
الدكتور النفسي أحمد عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن ظاهرة خسوف القمر كونية لا دخل للإنسان بها، معلقًا: "علميًا الخسوف على كل بلاد العالم ومحدش بيدعي بحاجة".
وأوضح "عكاشة "خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن اكتمال القمر قد يؤثر على زيادة الأمراض العقلية. 
وتابع: "وفقا للإحصائيات اكتمال البدر يزيد من دخول مرضى للمستشفيات العقلية ولكن علميًا لا يوجد صلة".

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