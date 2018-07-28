إعادة هيكلة قنوات "أون" الفضائية

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المصريون ـ متابعات

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أعلنت شركة «إعلام المصريين» المالكة لشبكة قنوات «اون»، يوم الجمعة، توقف بث «ON Live» الإخبارية ابتداء من فجر غدِ السبت، وذلك في إطار إعادة هيكلة القنوات التابعة للمجموعة مع الحفاظ على حقوق العاملين بالقناة.
وأعلنت الشركة أيضا عن إطلاق قناة «ON Sport II» لتكون إضافة جديدة لمجموعة قنوات «اون»، وهو ما يؤكد ويدعم استراتيجية ورؤية المجموعة التي يدخل فيها بشكل رئيسي دعم الرياضة المصرية والمجال الرياضي إعلاميًا. وستنطلق قناة «اون سبورت 2» على نفس تردد قنوات «اون» لتأخذ مكان قناة «أون لايف» بعد توقفها.
وقال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إعلام المصريين»، إن قرار المجموعة بشأن قناة ON Live جاء من أجل أداء أفضل ودعما للاتجاه المستقبلي للمجموعة من خلال قنواتها التلفزيونية لتقديم ما يتناسب مع مكانة مصر الإعلامية.
كما أوضح «مرسي» أن انطلاق قناة «اون سبورت 2» يدعم توجه مجموعة «إعلام المصريين» واستراتيجيتها التوسعية التي تركز على التغطية الإعلامية الإحترافية للرياضات المختلفة بما يخدم توجه الدولة المصرية لدعم الرياضة والشباب.
وأضاف تامر مرسي أن قنوات المجموعة التلفزيونية ستستمر في تطوير أدواتها وتحسين معاييرها لتقديم محتوى احترافي في كل المجالات من أجل اعلام مصري يتقدم نحو الأفضل.

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