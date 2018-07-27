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فحص 1100 حالة فى قافلة طبية بمركز المنيا

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قوفل طبية بالمنيا
قوفل طبية بالمنيا

جمال زكى

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مديرية الصحة

قوافل طبية

قر ى المنيا

جمعة لمنيا

  نجحت القافلة الطبية فى مجال طب وجراحة الاسنان التابعة لجامعة المنيا بالتنسيق مع مديرية  الصحة  والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من فحص 1100 حالة فى مجال الاسنان وصرف الادوية والعلاج  اللازم للحلات التى  تم فحصها  على مدار 3 ايام شملت قرى زهرة والبرجاية وصفط اللبن

 وقال الدكتور طارق سعد  استاذ جرحة الاسنان بجامعة المنيا و المشرف على القافلة  ان الحملة ضمت اطباء من كلية طب الاسنان  ومديرية الصحة  وقامت الحملة بخلع الضروس ومعالجة الاسنان لاكثر من 1100 حالة بالقرى  الثلاث

 وكانت قد  اعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا عن تنظيم قافلة طبية  لتقديم الكشف والعلاج لمرضي الاسنان بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة المنيا

 وقال محمد سيد رئيس الوحدة لمحلية لمركز المنيا  ان القافلة استمر  عملها لمدة ثلاثة أيام بقرى البرجاية وصفط اللبن وزهرة  قدمت كافة فحوصات الاسنان والعلاج للمرضي وتاتي بهدف توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين بالقرى




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