  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:12 م
بحث متقدم
أردوغان

أردوغان: لا يمكننا القبول بهذا الأمر الخطير

كيكي

تعلق ناري لـ"عكاشة" على تحدي "كيكي"

تكتل 25- 30

بالأسماء.. 6 نواب مهددون بإسقاط العضوية عنهم

السيسي وعبد الناصر

أبو بكر: «السيسي» أفضل من «عبد الناصر» من جميع الوجوه ‎

هياتم: أحد رجال "مبارك" طلب إقامة علاقة معي

تعرف على سر رفض «هياتم» كتابة مذكراتها

البدو والجيش

لهذا السبب انقلب البدو على «داعش» وساعدوا الجيش في سيناء

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 5 أيام

صلاح

شاهد كيف غير «صلاح» نظرة الإنجليز عن الإسلام

السيسي

3000 شخص و600 ألف سؤال يواجه السيسي بجامعة القاهرة غدًا

قناة بيراميدز

بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

أبو بكر: «السيسي» أفضل من «عبد الناصر» من جميع الوجوه ‎

آخر الأخبار

السيسي وعبد الناصر
السيسي وعبد الناصر

حسن علام

أخبار متعلقة
#

مصر تدخل قائمة مستوردي الأرز لأول مرة

#

أبو بكر يطالب السيسي‎ بمزيد من الديمقراطية وحرية الرأي

#

أبو بكر: نطالب الرئيس بمزيد من الحريات والديمقراطية

#

وزير إخواني أبلغ عبد الناصر بعملية اغتياله

السيسي

أبو بكر

عبد الناصر

المحامي الدولي

10 مبررات

قال المحامي الدولي، خالد أبو بكر، إنه لولا إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بثورة يوليو وبالرئيس جمال عبد الناصر، ما اهتمت وسائل الإعلام بذلك الحدث، وما حظي على كل هذا الاهتمام عبر الشاشات، مثنيًا على اهتمام الرئيس، وإلقاءه كلمه بمناسبة تلك الذكرى.

ورأى «أبو بكر»، خلال مقاله بجريدة الأخبار، والذي جاء تحت عنوان ‎ «عبد الناصر والسيسي.. لا وجه للربط أو المقارنة»، أنه لا مجال للمقارنة إطلاقًا بين الرئيسين السيسي وعبد الناصر، وأن ما قدمه عبد الناصر أقل مما قدمه الرئيس الحالي، معتبرًا أن ذلك ليس مدحًا للحاكم الحالي، وإنما هي الحقيقة، التي لا يمكن إنكارها.

وساق «أبو بكر»، 10 مبررات، يرى أنها دليلًا دامغًا على صحة اعتقاده وحديثه، أبرزها، أن «عبد الناصر» خطط للوصول للحكم وثار علي الملك بخطوات تنظيمية، بينما من ثار على الإخوان في 2013 الشعب، وأن السيسي لم يكن يرغب في أن يتولي الرئاسة، بينما الضباط الأحرار حكموا من اليوم الأول ودون انتخابات وكانت سياسة الأمر الواقع، وأيضًا أن عبد الناصر هزم في كل معارك خاضها وحمل الشعب المصري كما هائلًا من الخسائر، لكن السيسي كان من يومه الأول بعيدا عن أي صدام، إضافة إلى أن الرئيس السيسي لا يبقي علي أحد في منصبه إلا باعتبارات الكفاءة والتغييرات.

واختتم مقاله قائلًا: « ‎السيسي حكم مصر بعد أن كان قائد جيش ورئيس مخابرات ووزير دفاع، ناصر كان ضابطًا في الثلاثينيات من عمره»، مضيفًا: «أيا ما كان الأمر.. كلاهما قدم لوطنه الكثير أصاب واخطأ لكن الربط بينهما أو تشبيههما ببعض خطأ تاريخي كبير أرجو ألا نقع فيه.. من وجهة نظري».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة العلاقة بين خسوف القمر والعاصفة الترابية
» بث مباشر.. لخسوف القمر الدامي الأطول في القرن الـ21
» حظر توصيل المرافق للعقارات المتخلفة عن سداد الضريبة
» «كارتيرون» يكشف تفاصيل اللحظات الحزينة قبل مواجهة تاونشيب
» «العفو الدولية» تطالب إيران بوقف تخريب مقابر «الأحواز»
» شاب يذبح شخصًا بعد أن شاهده في احضان والدته
» "سعاد الخولي.. بديع.. البلتاجي.. ومحاكمة داعشي" أبرز قضايا غداً
» انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»
» «هياتم» كانت تعتكف 14 ساعة يوميًا بالمسجد النبوي
» وفاة الفنان محمد شرف

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى