» «كارتيرون» يكشف تفاصيل اللحظات الحزينة قبل مواجهة تاونشيب

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المصريون

الاهلى

كارتيرون

تاونشيب

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخر استعدادات فريقه لمباراة تاونشيب، غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال «كارتيرون»، «كان من الصعب ما حدث له عشنا ليلة صعبة» هكذا تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي عن بكاء ميدو جابر عقب علمه بوفاة والده أثناء وجوده في بتسوانا مع بعثة الفريق الأحمر.

وتحدث كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "كان من الصعب رؤية لاعبا في فريقنا يبكي كانت لحظات صعبة على الجميع".

وأردف "لكننا تعاهدنا على تحقيق الفوز للخروج من تلك الحالة الحزينة وإهداء الفوز إلى روح والد لاعبنا".

وعن اللقاء نفسه تحدث كارتيرون "أعرف أنه لقاء حاسم، فالفوز سيجعل موقفنا في التأهل لربع النهائي جيدا للغاية".

وأكمل "لكن أؤكد أن تاونشيب لن يكون منافسا سهلا لنا فهو فريق قوي وسريع للغاية".

قبل أن يستدرك المدرب الفرنسي "لكنني أعرف كيف أتعامل مع ظروف تلك المباراة وأملك من الخبرة ما يؤهلني للتعامل مع تلك اللقاءات المهمة والأمر نفسه للأهلي الذي لديه خبرات كبيرة في إفريقيا".

وأتم المدرب الفرنسي "عملت خلال الفترة الأخيرة على إزالة الإحباط والضغوط من على لاعبي منتخب مصر وتونس خاصة بعد المشاركة في كأس العالم وأعتقد إنني نجحت في ذلك إلى حد كبير وذلك من أجل تهيئتهم لانطلاق الموسم الجديد وبدايته كانت في برج العرب والآن مرة أخرى أمام نفس الخصم".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بأربع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الترجي صاحب الصدارة، فيما يأتي تاونشيب رابعا بالتساوي مع كمبالا سيتي ولكل منهما ثلاث نقاط.


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