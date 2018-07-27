» «العفو الدولية» تطالب إيران بوقف تخريب مقابر «الأحواز»

27 يوليه 2018 - 09:29 م

أدانت منظمة العفو الدولية في بيان تخريب مقابر خاصة ببعض المعارضين السياسيين الإيرانيين في مدينة "الأحواز" والذين أعدموا في ثمانينيات القرن الماضي.

وطالبت المنظمة، أمس الخميس، بوقف أعمال الطرق التي قررت السلطات الإيرانية تنفيذها داخل منطقة المقابر بمدينة الأحواز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وقالت المنظمة أن أهالي المتوفين "يعانون من ألم نفسي لا يوصف" بسبب ما تفعله السلطات الإيرانية.

ويرقد في هذه المقابر نحو 60 شخصا من "معتقلي سجن فجر" الذين تم إعدامهم في عام 1988، بالإضافة إلى معتقلين سياسيين آخرين خلال فترة الثمانينيات.

وتفاعل إيرانيون مع مطالبات المنظمة للسلطات الإيرانية، متهمين حكومة طهران بإنكار حقوق هؤلاء المعارضين حتى بعد نحو ثلاثين عاما على إعدامهم.